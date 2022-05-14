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拿出數據佐證 侯友宜：要民眾排隊PCR「情何以堪」

北市+9560 居家照護者逾5萬人、2119學童打完莫德納

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
兒童校園莫德納正在開打，根據北市衛生局統計，已完成20所學校，共施打2119人。圖／聯合報系資料照
兒童校園莫德納正在開打，根據北市衛生局統計，已完成20所學校，共施打2119人。圖／聯合報系資料照

台北市今日新增9560例Covid-19本土確診個案，5月13日確診者居家照護人數5萬7637人；管理中居家隔離人數1萬2981人。至於兒童校園莫德納正在開打，根據北市衛生局統計，已完成20所學校，共施打2119人，其中19人出現不舒服狀況，但休息後皆恢復，無人送醫。

另外，木柵機廠車來速防疫急門診PCR篩檢672人，檢驗結果陽性657人，陽性率97.8%，領藥564人；北士科車來速防疫急門診PCR篩檢1555人，領藥1280人。政府衛生局呼籲，請民眾先行網路預約，再至現場篩檢或就醫，以避免久候及降低群聚感染風險。

新冠肺炎

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