汐止新昌市民活動中心啟用 斜角外觀融合傳統與現代

新北市汐止新昌市民活動中心今天由新北市長侯友宜主持啟用揭牌儀式，建物外觀採用現代活潑幾何簡潔造型斜板與傳統窯燒清水紅磚，呼應了基地周邊老街紅磚建物及抿石子紋理之歷史性與建築語彙，啟用後嘉惠新昌、橋東、福安、秀峰4里民眾。

侯友宜表示，新昌市民活動中心啟用是地方期盼已久的大事，也是立委、議員、里長和在地民眾透過參與式討論精心規畫的成果，感謝立委、議員、區長、里長的用心，讓市民有一個好的活動空間，滿足各年齡層的使用需求。

新昌市民活動中心因氯離子過高判定海砂屋故原地拆除重建，重建後之活動中心為地上4層建物，總樓地板面積為138坪，工程總經費約2320萬元。

建築融入參與式設計規劃理念，擬定最適切空間，同時結合傳統與現代建築語彙，於建物外觀設計幾何簡潔造型斜板、複層外牆與深簷，並砌上紅磚，降低大樓視覺壓迫感、創造街角活潑氛圍，並回應因地制宜的高溫多雨環境。入口處亦特別設計水泥花磚牆面，融入在地建築風情，並可增進空氣對流及通透感。