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文寶寶不敵病魔離世 家屬傷痛捐特殊配方奶粉遺愛人間

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
特殊配方的「佳易得」奶粉（右）售價是一般奶粉的3倍。圖／新北市社會局提供
特殊配方的「佳易得」奶粉（右）售價是一般奶粉的3倍。圖／新北市社會局提供

新北市一位罹患巨結腸罕病的「文寶寶」，因氣切及大腸切除，經醫師診斷需飲用特殊配方的「佳易得」奶粉，社工和雀巢股份有限公司全省調貨供應挹注，但仍不敵病魔。家屬傷痛之餘，將其餘數十瓶尚未開封的奶粉，轉贈給台灣弱勢病患權益促進會和財團法人罕見疾病基金會，讓「文寶寶」遺愛人間。

文山社福中心主任林沂儒表示，2歲的「文寶寶」，出生在低收入戶家庭，有5個兄弟姊妹，父母養育非常辛苦，加上自幼即罹患巨結腸症併發多重器官障礙的罕見疾病，從出生後就不斷接受開刀治療，據轉述是國內唯一病例，主治醫生還查閱國外醫學文獻，經評估只能食用特殊營養配方。

林沂儒說，在主責社工的奔波下，得知雀巢有出品特殊配方的「佳易得」奶粉，於是一方面透過耕莘醫療團隊的募集和益民醫院的照護，雀巢也傾全力從各通路調貨供應。可惜「文寶寶」最後還是去當小天使，家屬同意以「文寶寶」的名義捐贈，希望幫助其他有需要的幼兒。

此外，雀巢為響應新北市好日子愛心大平台，捐贈能恩極選奶粉1萬8601罐，給新北市寄養家庭及小衛星據點。

社會局副局長許秀能表示，感謝雀巢公司在疫情下響應新北市好日子愛心大平台，1萬8,601罐的能恩極選奶粉，將轉送給相關單位，以幫助服務中的安置兒少與社區中的弱勢家庭，減輕他們的經濟負擔，也能讓兒少獲得完善的營養。

雀巢嬰幼兒營養品事業部總監蔡家雯（左）代表捐贈1.8萬罐能恩奶粉，給新北市弱勢兒少，由社會局副局長許秀能（右）代收。圖／新北市社會局提供
雀巢嬰幼兒營養品事業部總監蔡家雯（左）代表捐贈1.8萬罐能恩奶粉，給新北市弱勢兒少，由社會局副局長許秀能（右）代收。圖／新北市社會局提供

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