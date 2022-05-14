北市補助新創公司發明「e+自動關」 獲國際發明展金牌

北市產發局補助新創公司耀主科技（Yztek），發明項目「e+自動關」近日榮獲2022年第121屆巴黎國際發明展金牌獎。產發局表示，耀主科技年前就曾以偵測式瓦斯爐自動關閉器獲得85萬元補助，如今該項目又獲得國際展的發明金牌，成為全球唯一守護廚房、家庭安全的發明。

產發局表示，北市府長期致力於協助新創企業成長、支持產業創新及鼓勵企業投資，推辦「台北市產業獎勵補助計畫」，提供從創業到品牌全方位獎勵補助，耀主科技於2019年時以「e+自動關偵測式瓦斯爐自動關閉器創業計畫」獲得產業發展局創業補助85萬元。

產發局說，耀主科技透過政府資源於創業初期站穩腳步，並進軍AIoT領域，將目標鎖定國際市場，以「e+自動關」打造為世界知名品牌，成為全球唯一的智能安全廚房系統，守護每一個廚房、每一個家。

耀主科技於創業初期因其產品量產需要開模備料，產業局提供的創業補助資金及時派上用場，讓耀主科技可儘速與工廠合作，出貨予贊助者。「e+自動關」在不改變消費者原本使用情境下即可做到真正的廚房安全守護，且設計精巧安裝簡單，適合各種廠牌瓦斯爐具，降低社會成本，對社會安全貢獻卓著。

耀主科技於2020年第四屆亮點企業選拔中獲得社會創新貢獻獎，後續也屢獲發明大獎，包括2019創新博覽會最高榮譽鉑金獎、IFIA國際發明聯合會頒發最佳發明獎與卓越創新獎、2020台灣精品獎、第19屆新創事業獎、第28屆創新研究獎，以及2022年第121屆巴黎國際發明展金牌獎。