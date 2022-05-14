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汐止水返腳公園啟用 融入茶葉、礦業、水返腳碼頭歷史
新北市政府近年積極推動特色公園，位於汐止區忠順廟旁的水返腳公園占地2600坪，以茶葉、礦業、水返腳碼頭等地方歷史意象作為主題，打造充滿汐止人文特色的公園，市長侯友宜今天揭牌後正式啟用。
侯友宜說，公園融合水返腳的歷史文化、環保生態、教育文化，經整合土地後，工程施作很順利，位在汐止市中心，是休閒娛樂的好地方，也有很多體健設施。
汐止區水返腳公園位於大同路2段，離台鐵汐止車站僅200公尺，交通便捷。現場原本是一處下凹窪地，有禮門溪穿越雜林叢生且長期閒置未整理，淪為治安死角，經市府團隊相互支援整合，將周邊零散用地合併，地方廟宇濟德宮更無償提供約242坪的土地，讓公園開闢面積達2600坪，增添汐止城市綠意，總工程經費約6000萬元。
工務局長詹榮鋒表示，汐止本身就是一個充滿歷史文化的水岸城市，以往因基隆河受潮汐漲退之終點而得「水返腳」地名，施工團隊特別利用基地原地形地貌，融入汐止自古至今各時期發展特色和人文元素，並在設計階段凝聚民眾、里長、地方仕紳、公民團體等意見，建置於公園中。
水返腳公園分為多個區塊，分別是入口廣場、長者體健區、休憩平台、乾式遊戲區、濕式遊戲區、戶外健身區、多功能廣場及棲地營造區等多樣特色遊憩區，並將既有健康的喬木保留下來，實現市政推動方向，增添在地特色公園，帶動老街觀光人潮。
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