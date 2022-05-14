公共污水管年花4千萬清疏 北市議員揭竟是這些堵塞物

公共污水管堵塞不僅無法發揮原有效能，更降低管線壽命，台北市議員潘懷宗指出，北市去花4千萬清疏，堵塞原因包含雜物、水泥漿、油脂、甚至還有土石塊、樹根，其中又以油脂為最主要問題，且商家仍有三成未裝設油脂截流器。對此，衛公處表示，水泥漿和土石塊是工地施工造成，針對油脂阻塞，市府聯合稽查小組會加強查察。

潘懷宗指出，近5年來，油脂堵塞就多達1萬882件，占公共污水管堵塞總案件九成，衛工處每年編列高額預算維護，從106年花費1622萬，到了去年，花費達4150萬辦理清疏維護。

為解決油脂堵塞問題，衛工處將一年內曾發生油脂堵塞3次區域視為熱區，迄今北市共有237處熱區，衛工處除針對這些熱區做預防性清疏外，並對周邊商家進行宣導裝設油脂截留器與水質稽查，如遇稽查不合格即限期改善，複查若未過就開罰至改善為止。

潘懷宗說，近5年累計開罰823件，累積開罰最多之店家共7間，均遭開罰4次，其中更包含鼎泰豐、吉野家及富利餐飲等知名店家，他也呼籲店家都應善盡企業社會責任。

衛工處表示，水泥漿是工地施工灌漿時，流至公共污水管，107年至今有77 件，均索賠並裁罰，至於知名商家遭裁罰，都有裝油脂截流器，但水質油脂仍超標， 應是清理頻率不夠，除兩家仍在改善期，其他都改善合格。

工務局副局長張郁慧指出，依據建築技術規則設備編規定，部分營業場所應設置油脂截留器，若沒裝設，建管處可處以怠金，衛生局稽查也可以開罰，罰款從6萬元起跳。其實從109至110年，針對一年塞3次以上的熱區清查，原本有600多處，經過稽查，減少九成，熱區已經減少很多。

衛工處指出，經執行預防性清疏跟水質宣導稽查，污水管重複堵塞的次數，已有逐年降低的趨勢，公共污水管線堵塞數量也從108年的3318件下降到110年的2243件。