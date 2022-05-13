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「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

汐止康寧街人行道難行 先移樹後續更新

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康寧街往東湖方的人行道進行移樹作業，接下來將整段更新，讓人行道更平整好走。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康寧街往東湖方的人行道進行移樹作業，接下來將整段更新，讓人行道更平整好走。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康寧街往東湖方的人行道，一直以來，都有破損不平的情況，再加上有部分路段很窄不好通行，所以，新北市議員白珮茹這兩年都在爭取重做改善，配合康寧街拓寬，北側人行道目前已經在進行移樹作業，接下來將整段更新，讓人行道更平整好走。

新北市議員白珮茹指出，因為康寧街人行道有種茄苳老樹，樹根往上浮的時候就會造成人行道的破壞，因為不平整也整修過很多次，這次改善工程會將樹木如果太密的話，會移植部分的老樹，但是整排的茄苳老樹還是會在，只是不會像以前那麼密，但調整後樹會比較容易呼吸，也會將人行道的樹做一個斷根，未來才不會破壞人行道上的鋪面，希望康寧街不論南側北側，整體人行道改善後，整個大社后地區的環境會更好。

白珮茹表示，因為康寧街這一段的人行道其實在兩三年前就想要改善，但因為配合周邊的工程，包括污水下水道工程、還有康寧街的道路拓寬，終於在這個月底在康寧街南側完成後，北側人行道也會改善，因為，這一側人行非常的多，希望未來北側人行道可以儘速完工，讓出入的人更方便。

人行道 汐止

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