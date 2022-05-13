汐止保長坑橋人行道易積水 排水改善兼美化

汐止大同路三段的保長坑橋，每天行經的人車很多，不過，橋面人行道因為排水孔經常堵住，造成人行道及路面下大雨就容易積水，所以，新北市議員張錦豪也協助改善，不但清開障礙物改善排，也將橋面重新粉刷，讓整體景觀更好。

保新里長吳明道說，大同路三段保長坑橋這一段的人行道本來都有一個突出物，因為年久排水孔經常堵塞，所以，和保安里里長兩個經常在通，有時候也會請公所來通水孔，最重要的是橋樑外的樹木將整個排水孔阻塞，造成人行道上積水，後來請議員張錦豪協助，將人行道外的障礙物敲掉，現在下雨天後，人行道上就比較不會積水，路面積水也比較少，不然之前連大馬路上都積水。

保安里長蘇忠吉指出，除了大同路三段，在新台五路上一樣是保長坑橋，在保安到保新里的橋面上，之前橋面非常髒污，經過重新粉刷後，變的非常美觀，另外，新台五路下汐平路左轉汐平路一段，之前邊坡坍方施作後，水流方向的改變，在轉彎處經常在大雨過後都會積一大灘的水，在之前會勘後，近期已經來做排水改善。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，在保新跟保安里經過里長反應後，協助了多項工程改善，首先在大同路三段的保長坑橋做了包括護欄重新粉刷及人行道積水改善，讓小朋友到學校，有更平坦安全的路可以走，另外，就是在新台五路，保新里連接保安里的橋樑，北上及南下的油漆美化工程也已經全部完工，至於汐平路跟新台五路口，之前因為排水的問題，大雨一來常會有積水的情況，側溝工程也在施工中，近期就會完工。