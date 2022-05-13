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「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

在家報稅防疫 汐止稽徵所推手機報稅懶人包

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
稅局汐止稽徵所推出手機報稅懶人包，不用出門、不用讀卡機，只要透過手機電話認證等步驟就能夠輕鬆報稅。 圖／觀天下有線電視提供
稅局汐止稽徵所推出手機報稅懶人包，不用出門、不用讀卡機，只要透過手機電話認證等步驟就能夠輕鬆報稅。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，確診案例爆增，綜合所得稅申報期間，為了避免群聚，國稅局汐止稽徵所推出手機報稅懶人包，不用出門、不用讀卡機，只要透過手機電話認證等步驟就能夠輕鬆報稅，不用再跑一趟國稅局。

國稅局汐止稽徵所主任紀淑美表示，今年很貼心的為大家準備了手機報稅懶人包，懶人包將每個步驟都有詳盡說明，今年手機報稅2.0提供了有配偶、扶養親屬還有所得跟扣除額的增三修，只要拿起手機搜尋報稅，就可以進入系統操作，汐止稽徵所的手機報稅懶人包有放在FB、還有網頁上面都有做宣傳，希望大家都能夠用手機報稅2.0，在家報稅也能中大獎。

紀淑美說，自從五月報稅以來，已經有超過60%以上的民眾有上去做手機門號的認證，這是一個非常好的事情，而手機報稅很簡單，五步驟，首先是開啟報稅網頁，有一個手機版的網頁，接下來就是做身分的認證，身分認證包含了行動電話認證、戶號＋查詢碼，以及行動自然人憑證，一般首選都是行動電話認證，第二個步驟就是開始編修配偶、扶養親屬或是所得跟扣除額，接下來系統會自動選擇計算對民眾最有利的試算的繳退稅的金額，接下來就是要做行動支付或是智慧繳退稅，要特別提醒大家多用直撥退稅，直撥退稅的優點就是不用拿退稅的支票到銀行去代收，只要把帳號寫清楚，網路申報的民眾，國稅局都會在7/30日將稅款退到帳戶。

紀淑美強調，繳稅也很多元，有行動支付、電子支付、委託取款或信用卡，或是從帳戶自動扣款，安全又便利，另外也要再提醒大家，依以往的申報經驗，有民眾用信用卡繳完稅就很開心，沒有做確認上傳的動作，所以，當所有步驟都操作完了，一定要上傳確認。

汐止 懶人包 信用

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