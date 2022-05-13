溫暖弱勢家庭的心 新北市議員結合協會捐物質

因受疫情影響，部分弱勢家庭經濟不穩定，常常有民眾到公所求助生活物資，為此新北市議員周雅玲結合新北市扶弱公益協會捐贈金山區公所愛心物資共134份，協助金山區弱勢家庭以及有急難需求之民眾，讓有需要的家戶可以感受到社會溫暖。

市議員周雅玲表示，近來疫情影響，讓許多低收弱勢面臨雪上加霜的生活困境，為此新北市扶弱公益協會相當貼心，募集白米、泡麵、餅乾等生活物資，一袋一袋打包好準備提供給金山區公所，讓公所媒合給金山區的弱勢家庭，而近來再面對疫情升溫，弱勢家庭對物資的需求越來越多，新北市扶弱公益協會所捐贈的134份生活物資，就像是及時雨一般的幫忙，讓弱勢家庭得以物資無虞度過疫情。

金山區公所主秘陳其泓感謝，新北市扶弱公益協會行善多年，以在地長者與清寒學子為服務對象，提供三節物資與獎學金，而今再度在疫情中，為弱勢家庭準備物資，希望能夠協助弱勢民眾走出經濟困境，一起共體時艱度過疫情難關。