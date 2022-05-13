快訊

「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

溫暖弱勢家庭的心 新北市議員結合協會捐物質

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市議員周雅玲結合新北市扶弱公益協會捐贈金山區公所愛心物資共134份，協助弱勢家庭以及有急難需求之民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員周雅玲結合新北市扶弱公益協會捐贈金山區公所愛心物資共134份，協助弱勢家庭以及有急難需求之民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

因受疫情影響，部分弱勢家庭經濟不穩定，常常有民眾到公所求助生活物資，為此新北市議員周雅玲結合新北市扶弱公益協會捐贈金山區公所愛心物資共134份，協助金山區弱勢家庭以及有急難需求之民眾，讓有需要的家戶可以感受到社會溫暖。

市議員周雅玲表示，近來疫情影響，讓許多低收弱勢面臨雪上加霜的生活困境，為此新北市扶弱公益協會相當貼心，募集白米、泡麵、餅乾等生活物資，一袋一袋打包好準備提供給金山區公所，讓公所媒合給金山區的弱勢家庭，而近來再面對疫情升溫，弱勢家庭對物資的需求越來越多，新北市扶弱公益協會所捐贈的134份生活物資，就像是及時雨一般的幫忙，讓弱勢家庭得以物資無虞度過疫情。

金山區公所主秘陳其泓感謝，新北市扶弱公益協會行善多年，以在地長者與清寒學子為服務對象，提供三節物資與獎學金，而今再度在疫情中，為弱勢家庭準備物資，希望能夠協助弱勢民眾走出經濟困境，一起共體時艱度過疫情難關。

疫情 弱勢家庭

延伸閱讀

影／居家照護首破10萬 新北染疫者最常問這3題

蔡總統指示北北基增設篩檢站 侯友宜：無法解決問題

首波梅雨鋒面今晚來襲 新北全面加強防救災整備工作

新北外送平台業者自治條例 將管理平台業者

相關新聞

金瓜石酒保口遺址成髒亂點 地方盼美化

金瓜石石山里的酒保口遺址，是早期台金公司的員工供應社，多年下來建物早已毀損不復見，變成髒亂點，地方希望這麼大片的空地，公部門可以協助來重整綠美化，或做為地方休憩空間，各單位也到現場會勘，研擬改善方案。

首波梅雨鋒面今晚來襲 新北全面加強防救災整備工作

首波梅雨鋒面今晚來襲，恐帶來致災性豪大雨，因來勢汹汹，新北市消防局及市府各局處正加強防救災整備工作，新北市災害應變中心預...

鼓勵夫妻多生育 議員要求北市府檢討社宅抽籤門檻

北市社宅抽籤條件，其中一項為年薪166萬以下，否則須養育3名以上未成年子女。議員游淑慧指出，齊頭式平等，事實上並不公平，...

陳信瑜爭議案調查小組成立 限市府10天內提供索資閱卷

台北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，跨黨派成立9人調查小...

安坑輕軌通車在即 新北捷運釋出160個職缺起薪35K

安坑輕軌即將於今年底通車，新北捷運公司今天公告招募未來所需的各項人才職位，共釋出160個職缺，公告自即日起至5月27日中...

水域體驗新北登場 免費額度達2410人

新北市每年夏季舉辦水域活動體驗營，有衝浪、SUP立槳、獨木舟、滑水、西式划船等項目，今年開出51梯次，總計2410個免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。