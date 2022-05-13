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金瓜石酒保口遺址成髒亂點 地方盼美化

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
金瓜石石山里的酒保口遺址變成髒亂點，各單位也到現場會勘，研擬改善方案。 圖／觀天下有線電視提供
金瓜石石山里的酒保口遺址變成髒亂點，各單位也到現場會勘，研擬改善方案。 圖／觀天下有線電視提供

金瓜石石山里的酒保口遺址，是早期台金公司的員工供應社，多年下來建物早已毀損不復見，變成髒亂點，地方希望這麼大片的空地，公部門可以協助來重整綠美化，或做為地方休憩空間，各單位也到現場會勘，研擬改善方案。

金瓜石八角亭往下走，放眼望去是一大片的空地，空地上頭雜草叢生，還有民眾種菜，看起來雜亂無章，這裡原本是台糖的土地，由區公所承租後一直疏於管理，長年下來就成了這幅景象，金瓜石本是旅遊勝地，但這處髒亂點似乎讓景觀大打折扣。

當地的石山里里長吳乾正一直希望有關單位能出面協助將這塊地整頓一下，因為用地還有經費上的問題，都讓這塊地要整頓似乎有些難度，讓里長也很無奈，加上上方的八角亭就是電影悲情城市的拍攝地，現在周邊雜亂不堪，也有損觀光勝地的美名。

石山里長吳乾正說，這塊地早年原本規劃為活動中心用地後來胎死腹中，長年下來只有民眾偶爾在這裡種種菜，但環境衛生也令人堪憂，希望公部門能介入協助地方來改善環境，提供給在地居民和遊客一個休憩的新空間。

金瓜石 遺址 瑞芳

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