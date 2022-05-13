鼓勵夫妻多生育 議員要求北市府檢討社宅抽籤門檻

北市社宅抽籤條件，其中一項為年薪166萬以下，否則須養育3名以上未成年子女。議員游淑慧指出，齊頭式平等，事實上並不公平，若有家庭年收入高於166萬，但養育2名子女，與未養育子女的家庭或單身族相比，生活開銷較大，且因為未達3名子女，也無法抽籤，應保留一定比例做為鼓勵生育獎勵措施；都發局承諾，會重新研議門檻放寬抽籤資格。

游淑慧表示，現行社宅抽籤條件其中之一為家庭年所得低於166萬，但是這齊頭式的假平等，年輕夫妻無論有沒有小孩都是設定166萬，家庭支出和負擔不相當，如果超過166萬就沒有入住資格，如果養育未成年子女，就算家庭所得在166萬以上，在外租房也要過得很拮据。

游淑慧提到，社宅抽籤門檻其實可以依照子女數量一比例放寬，以報稅來說，1名子女能多加14萬免稅額，那家庭年所得166萬的門檻也可以比照放寬，適當調整，否則生育政策做再多都不夠，不是不敢生，就是搬去外縣市工作買房，長期下來北市就會嚴重老化、脫北。

另外，游淑慧也說3名以上子女的抽籤資格並不合理，目前全台北市社宅只有20個、比例約2%的家庭，現在年輕夫妻願意生就要偷笑了，生第二個叫做勇敢，第三個才是特殊情形，抽籤條件太難達到，希望北市可以在保障名額之外做政策加碼，保留給有小孩的年輕夫妻。

游淑慧舉例，北市興隆一區的社宅，總共出生20位嬰兒，占住戶出生率15.13，是全台北市平均出生率的23倍，就是因為有穩定住處、優質生活環境與租金便宜，年輕爸媽敢生，要都發局要都發局將心比心。

都發局長黃一平被質詢的過程中頻頻點頭認同，並回應游淑慧說，他同意若改變門檻能有鼓勵生育的效果，承諾會研議抽籤門檻條件，尤其是放寬家庭年所得在166萬以下的部分，都會一併檢討。