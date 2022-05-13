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北市議會專案小組查陳信瑜案 限市府10天內提供索資

中央社 / 台北13日電

北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立等爭議，北市議會日前設專案小組調查，專案小組今天開會，提出市府10天內應提供小組索資項目，若仍不完整，擬交由檢調或監察院調查。

台北市議會大會日前決議設專案小組調查陳信瑜涉及行政不中立等爭議案，議會11日宣布，由9名議員組專案小組，分別為國民黨4席、民進黨3席、新黨1席、無黨籍1席，召集人由小組成員推選。

北市議會成立專案小組成員包含國民黨籍議員王欣儀、鍾沛君、游淑慧、徐弘庭，民進黨籍議員周威佑、阮昭雄，新黨籍議員侯漢廷、無黨籍由社會民主黨議員苗博雅代表。

專案小組今天在北市議會民政委員會議室開會，推選王欣儀擔任召集人及決定專案小組名稱、調查範圍等內容，經討論後名稱為「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」。

調查範圍包含北市府行政不中立、濫用行政資源、各項標案及補助是否涉弊、官員備詢回答不實，其中濫用行政資源包含勞檢權行使及公務資料洩密等、政務官特別費使用、拒絕提供議會索取資料。

專案小組表示，針對特別費及議員各項索取資料，議會法規室可研究市府提供相關法律適用內容，並要求北市府10天內提供小組要求索資項目。

依台北市議會專案小組設置及處理辦法規定，調閱市府相關資料，市府不得拒絕。有議員在專案小組會議提及，若市府仍不理會專案小組調查或提供資料仍不完整等狀況，建議移送檢調或監察院調查，但仍要經議會大會討論。

北市 民進黨 新黨

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