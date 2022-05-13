陳信瑜爭議案調查小組成立 限市府10天內提供索資閱卷

台北市勞動局長陳信瑜爭議連環爆，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，跨黨派成立9人調查小組，小組上午首次開會，定名為「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」，委員下周二前提供索資項目，限市府10天內提供。

台北市議會日前政黨協商，針對陳信瑜案討論，內容為跨黨派調查小組的成員名單和人數，最終通過國民黨推派4席、民進黨3席、新黨1席、無黨籍1席，共計9人。分別是國民黨議員游淑慧、王欣儀、鍾沛君、徐弘庭；民進黨議員周威佑、阮昭雄、陳慈慧；以及新黨侯漢廷、社民黨苗博雅，召集人由成員互選後由王欣儀擔任。

專案小組上午開會決定調查範圍，包括行政不中立、濫用行政資源，含勞檢權行使及公勺資料洩密等相關、政務官特別費使用、拒絕提供議員索資等，各項標案是否涉弊、官員備詢回答不實。

另外，針對陳信瑜的特別費及議員各項索資，專案小組也請議會法規研究室，研究市府應提供的資料法理，請各委員下周二前提供索資項目，限市府10內提供閱卷後由召集人再行決定下次開會時間，討論如何分案。

專案小組指出，據北市議會專案小組設置及處理辦法第14 條，開會時，得請學者專家、市府官員、利害關係人提出書面或列席說明。另外，據第15條，專案小組得調閱市府相關資料，市府不得拒絕。

游淑慧指出，若市府拒絕提供索資閱卷，議會也無法懲處市府人員，周威佑則表示，若不提供，建議可將全案請檢調或監察院調查。