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安坑輕軌通車在即 新北捷運釋出160個職缺起薪35K
安坑輕軌即將於今年底通車，新北捷運公司今天公告招募未來所需的各項人才職位，共釋出160個職缺，公告自即日起至5月27日中午12時收件截止，以電子郵件通信報名，試用期滿起薪35K，最高可達70K。
新北捷運公司表示，本次招募甄試將辦理公開招考，甄試程序共分第一階段報名資料書面審查及第二階段測驗與面試，職缺包括：行控類的助理工程員、車務類司機員、號誌通訊類技術員、車輛維修類技術員、供電及軌道類技術員等；還有票務類的運務員、土建類的技術員等職缺，共計將召募160名，做為未來安坑輕軌的主要生力軍，淡海輕軌也有部份名額。
新北捷運公司表示，不但歡迎應屆畢業生投入軌道事業，更為促進地方工作機會，鼓勵在地居民可以在地就業，未來試用期滿後，起薪將有35K，最高上看70K。
捷運三環六線是新北市大眾運輸的交通骨幹，其中六線是以輕軌運輸系統為主，新北捷運自營運淡海輕軌綠山線及藍海線後，營運服務已邁入穩定成長期，而淡海輕軌機廠，未來更將成為輕軌人才的培育訓練基地，無論是安坑或五泰輕軌，都將由淡海輕軌機廠做為教育中心，培訓更多軌道優秀人力，擴大新北市就業及產業發展環境。
招募甄試簡章及報名方式請至「新北大眾捷運股份有限公司」官網，或至「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團查詢，招募報名方式限以電子郵件通信報名方式受理，即日起至5月27日12時截止收件，有興趣的民眾要把握機會。
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