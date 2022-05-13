水域體驗新北登場 免費額度達2410人

新北市每年夏季舉辦水域活動體驗營，有衝浪、SUP立槳、獨木舟、滑水、西式划船等項目，今年開出51梯次，總計2410個免費名額，於5月16日中午12時開放線上報名，毎人限報名1個場次活動，隨著夏天到來，水域活動絕對是運動首選，報名額滿為止。

體育處表示，今年水域活動體驗營於6月5日在貢寮海水浴場揭開序幕，從7月2日起至7月31日止，每個周末都有水域體驗活動，在專業教練帶領下，初學者、小朋友都能快速上手，蘆洲微風運河有獨木舟、西式划船，還有乘風破浪的滑水體驗；在金山中角灣則有衝浪及SUP立槳活動；在雙溪河流域有半天獨木舟體驗及豐富的兩天一夜的行程。

水域活動教練群陣容包括衝浪教練陳卡巴，教學年資達10年以上、熱愛衝浪的Mavis則主攻初階教學，希望越來越多人能夠認識衝浪這個運動。今年水域活動僅開2個場次的西式划船非，全運會金牌選手溫鏡央，與陳巧珍皆是亞洲盃得牌選手，平時也協助指導基層選手。

教練溫鏡央表示，西式划船是歐洲貴族運動，因器材昂貴，技術難度較高，所以平常民眾不容易接觸到這項運動。西式划船是專業的設備，需要由教練一對一教學，想體驗西式划船魅力可把握這次機會線上報名。陳巧珍教練提醒，課程會進行陸上基礎訓練後再由教練帶領下水，多做核心運動對上手很有幫助。