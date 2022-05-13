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影／貨車左轉未禮讓行人 妙齡女遭撞斷腿

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝

新北市林姓女子昨晚徒步過馬路時，遭駕駛貨車左轉的劉姓男子開車撞上，林女當場被撞倒在地，還遭貨車輾過，林女因腿部骨折及內出血，傷勢嚴重，緊急送醫搶救，暫無生命危險，至於車禍發生原因及肇事責任，現由警方調查釐清中。

貨車駕駛劉姓男子（19歲）昨晚八時許，駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞倒在地，貨車還輾過林女才停下，肇事的貨車駕駛劉男見闖禍，停車後立即衝下車察看。

林女因斷腿部骨折及內出血，緊急送往新店耕莘醫院，經急救暫無生命危險。據了解，劉男酒測值為零，他表示，因於當時天色昏暗，加上駕駛左轉時視線被A柱擋到，才沒看見走在行人穿越道的林女。至於車禍發生原因及肇事責任，現由警方調查釐清中。

新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝
新北市貨車駕駛劉姓男子昨晚駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞斷腿，緊急送醫急救。記者王長鼎／翻攝

車禍 骨折

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