影／貨車左轉未禮讓行人 妙齡女遭撞斷腿

新北市林姓女子昨晚徒步過馬路時，遭駕駛貨車左轉的劉姓男子開車撞上，林女當場被撞倒在地，還遭貨車輾過，林女因腿部骨折及內出血，傷勢嚴重，緊急送醫搶救，暫無生命危險，至於車禍發生原因及肇事責任，現由警方調查釐清中。

貨車駕駛劉姓男子（19歲）昨晚八時許，駕車行經中和區中興街與復興路口左轉時，未禮讓走在行人穿越道的行人，導致20歲林姓女子遭撞倒在地，貨車還輾過林女才停下，肇事的貨車駕駛劉男見闖禍，停車後立即衝下車察看。