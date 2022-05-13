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北市廣慈社宅招租抽籤 供1,589戶申請

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市長柯文哲今（13）日出席廣慈D、E及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶聯合招租抽籤記者會。圖/台北市政府提供
台北市長柯文哲今（13）日出席廣慈D、E及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶聯合招租抽籤記者會。圖/台北市政府提供

台北市長柯文哲今（13）日出席廣慈D、E及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶聯合招租抽籤記者會，柯文哲致詞時表示，這次廣慈D、E以及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶，採聯合招租的方式，共提供1,589戶讓市民朋友申請，這也是歷年來單次招租數量最多的一次，市府也收到了將近2萬400件的申請。

柯文哲說，這次只要透過一次遞件，市民朋友就可以複選申請，減少申辦過程的不方便，並把申請資料建檔做成一個活的資料庫，以後有抽籤機會就會主動詢問。

柯文哲提到，廣慈社宅擁有亞洲最大的社福設施的園區，同時強化了照顧弱勢族群，未來信義區公所也會搬進來，尤其這邊將是捷運最後一站，交通也方便。廣慈社宅這兩區建築物採用SRC構造，並取得「耐震標章」，施工技術為營造業界最高標準，也獲得行政院工程會頒發公共工程金質獎優等及佳作的肯定。

會後，柯文哲接受媒體聯訪，媒體問社宅達成的目標？社會住宅目前達成率？未來還有多少社會住宅會推出？柯文哲表示，目前還有8,200戶正在施工中，陸續都會完工，不要幻想一天可以改變這個國家，但不做永遠不會成功。

柯文哲 社會住宅 都更

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