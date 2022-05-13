北市廣慈D、E等4社宅招租抽籤 結果最快下午可查

台北市廣慈D、E及行善社宅暨斯文里三期都更分回戶等4處社會住宅今天進行聯合招租抽籤，共抽出1589戶，有申請的民眾最快下午2時就可上網查詢結果。

台北市長柯文哲上午出席廣慈D、E及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶聯合招租抽籤記者會，他指出，此次提供1589戶讓市民申請，也是歷年來單次招租數量最多的1次，市府收到近2萬400件申請。

台北市政府都發局表示，民眾最快下午2時就可上網查詢中籤與否，市府會在晚間10時前以電子郵件通知結果。

根據都發局提供數據，廣慈D社宅籤數為5337，中籤率約為6.2%；廣慈E社宅籤數為5272，中籤率約為6.3%；行善社宅籤數為4056，中籤率約為8.1%；斯文里三期都更分回戶籤數為3779，中籤率約為2.3%；這次總籤數合計為1萬8444，整體中籤率約為5.8%。

在戶數方面，扣掉由社會局評點的特殊戶及青創戶，廣慈D提供329戶抽籤、廣慈E提供330戶抽籤、行善提供329戶抽籤、斯文里提供87戶抽籤。

柯文哲被問及北市社宅達成率及戶數時表示，還有8200戶正在施工中，會陸續完工。