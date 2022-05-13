男子台東挖黃金涉傳統領域 縣府不同意續挖

嘉義安姓男子申請在台東海邊挖黃金，卑南族主張開挖地是傳統領域，今天要求台東縣政府不得讓業者續挖。台東縣政府表示，已要求回復原狀，允諾不會同意業者續挖。

安姓男子的父親生前在台東知本地區擔任警察，聽聞日本人撤離台灣時在知本海邊埋下大量黃金，囑咐他有機會一定要到台東挖看看是否有黃金，為了完成父親遺願，安男取得台東縣政府和國有財產局同意開挖。

安男3月開始挖掘，但當地卡大地布卑南族人主張開挖地是傳統領域，安男未根據原基法第21條，經過部落諮商同意，因此阻止業者開發，業者暫停開挖。

業者因保證金加上開挖經費已超過新台幣300萬元，於是趕在5月5日下午5時申請期限前再度開挖，但並未如願挖到黃金，安男深信地底埋有黃金，再度向台東縣政府和國有財產局提出申請開挖。

卑南族民族議會今天在台東縣政府召開會議，要求台東縣政府撤回開挖案同意函且不得再核發新的同意函，不得讓業者繼續開挖，台東縣政府必須道歉，說明錯誤原因及追究失職人員。

卡大地布委任律師黃馨雯表示，這塊土地已經公告為卡大地布傳統領域，就必須依法取得開發的諮商同意，台東縣政府核發同意開挖時也沒取得部落的同意；另外，土地所有權人是台東縣政府，是縣有財產，但開發卻依據「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」規定申請，這部分部落不排除法律行動。

應邀參加會議的國有財產署台東辦事處股長郭君伊接受中央社記者訪問表示，國有財產署負責的是挖掘到「黃金」時的處置，至於土地的開挖權是台東縣政府。

台東縣政府交通及觀光發展處副處長王國政表示，日前已要求業者回復原狀，且不會同意業者繼續挖掘。