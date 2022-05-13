社子島開發案過環評 自救會不服赴北市府提訴願

社子島開發案環評通過，社子島自救會不服今天赴北市府提訴願，內容包含環評未審議防洪工程及設污水處理廠、北市開發單位不合適。環保局指出，將送北市訴願審議委員會審理。

反對開發的社子島自救會上午在台北市政府大門前開記者會，居民代表、律師及無黨籍台北市議員黃郁芬等人手持「蠻橫徵收、撤銷違法環評」及印有「強力譴責獨裁市長柯文哲頭像」字版，高喊撤銷環評、保留九大聚落口號。

自救會委任律師郭鴻儀指出，社子島環評屬舊市區更新，最關鍵的防洪工程在二階段環評時，被北市開發單位刪除，且市府規劃社子島內設污水處理廠，依法應合併在環評審查，但也被排除，因此代表106名居民針對環評結論提訴願。

出席記者會的律師詹順貴表示，社子島開發案疏失包含防洪工程內的防坡堤及污水處理廠未在環評審議，且開發單位為北市土地開發總隊是降階處理，對提訴願沒期待，但還是要走程序，「環評通過就是要兌現柯文哲政策，更是踐踏環評。」

社子島居民64歲王姓伯伯說，社子島開發案環評審查9次，在第3次環評就應駁回，居民訴求是解除禁建、原地改建，北市府一直提安置，但卻沒保留九大聚落，他強調社子島原本環境就優美，不需要大樓。

自救會發言人李華萍指出，居民呼籲保留社子島聚落保留，北市府應提替代方案，但未被採納，過去曾提醒北市府，環評有污水處理廠應併案處理等瑕疵，環評最後仍通過，因而與律師提訴願，呼籲北市撤銷環評結論。

台北市環保局主任秘書楊維修收受訴願書後接受媒體聯訪表示，將依訴願程序送法務局，再提北市府訴願審議委員會；至於自救會所提疑慮，因環評已有結論，由訴願審議委員會處理。

台北市政府環境影響評估審查委員會今年1月19日通過社子島開發案，後續可推動區段徵收程序。社子島自救會當時表示，針對環評會決議將向北市提訴願，若被駁回再提行政訴訟。