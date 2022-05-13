北市社宅抽籤新制 柯文哲：未來做資料庫成立活性名單

北市廣慈、行善社會住宅及斯文里三期都更分回戶社宅，今聯合抽籤。台北市長柯文哲表示，要把台北市等候社宅的名單做一個資料庫，每年有來登錄的人，就是活性名單，每次有公宅抽籤，就通知有北市有新社宅要不要來抽，不需要重新輸入資料。

柯文哲說，這次4個社宅共同抽籤，慢慢會愈來愈好，這次做了共同等候名單，以前輸入資料，若抽完沒中就Out，現在有共同等待名單，這次輸入一次資料，可以挑14個選，除非只抽特定一間，這也是進步。北市未來要把候社宅的名單做一個資料庫，就是活性名單。

這次廣慈D社宅籤數為5337，中籤率約為6.2％；廣慈E社宅籤數為5272，中籤率約為6.3％；行善社宅籤數為4056，中籤率約為8.1％；斯文里三期都更分回戶籤數為3779 ，中籤率約為2.3％；總籤數合計為1萬8444，整體中籤率約為5.8％。都發局表示，今天有1589戶社宅，抽完後下午2點就可上網查詢，今晚10點前會收到通知。

柯文哲說，1589戶抽籤只是按一下，但這要花幾年時間，革命需要很長的時間。至於未來社宅還多少推出？柯文哲說，目前有8200戶在施工中，陸陸續續完工，他覺得不要幻想一天改變這國家，但不做一定不會成功。

柯文哲說，今天看到影片，現在這地方和以前完全不一樣，回想開工前要來解釋，還被灑冥紙抗議，北市社宅最成功的地方是從鄰避設施變大家喜歡的地方。