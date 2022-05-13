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確診者洗腎頻遭拒 議員要求北市府成立洗腎專責中心

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員陳怡君、應曉薇都接獲不少家屬投訴，洗腎中心拒絕確診患者洗腎；洗腎示意圖與本新聞無關，。圖／聯合報系資料照
北市議員陳怡君、應曉薇都接獲不少家屬投訴，洗腎中心拒絕確診患者洗腎；洗腎示意圖與本新聞無關，。圖／聯合報系資料照

Covid-19疫情下不少醫療資源被排擠，就有不少家屬投訴，家中的洗腎患者1周要洗腎3次，卻因為確診被拒於醫療院所外，無法洗腎恐危及生命危險。北市議員應曉薇今表示，雖然指揮中心有說可透過專責診所協助，提供確診患者就近洗腎，但也被踢皮球；議員陳怡君則要求北市衛生局成立一個專責的確診者洗腎中心，家屬、患者皆能免於恐慌。

應曉薇表示，近日接獲民眾陳情，表示有長期洗腎的確診病患被洗腎中心拒收，2天未洗腎嚴重危及生命安全，來電陳情時哀號控訴政府殺人，雖然指揮中心有說明，可透過血液透析專責診所協助，提供確診患者就近洗腎，但實際狀況卻是被踢皮球，政策與現實差距大，最後經過協調才得以順利洗腎。

陳怡君也提到，疫情快速升高的趨勢，醫療量能緊迫的狀況也越來越危急，資源排擠的情況也越來越嚴重，許多慢性病、急重症需就醫的病患家屬，紛紛向市府公部門及民代機關求援，顯示出醫療資源已經拉起警報。

陳怡君指出，許多洗腎病患家屬反映，患者每周須洗腎3次，但因為確診的關係，沒有辦法到診所及醫療單位洗腎，讓民眾感到相當憂心，在求助無門的情況下，不得不向民意代表反映，來向衛生局協調，協助需要洗腎的民眾就醫。

應曉薇說，北市確診人數爆量，身為民意代表已做到盡量協助安撫市民，宣導把醫療資源留給真正需要的人，但是確診洗腎患者能叫他們「忍耐一下不要洗嗎？」，要求北市府應針對特殊際遇的確診者伸出援手，並檢討現行政策，避免弱勢、病重民眾成為疫情下的犧牲品。

陳怡君說，台北市需要洗腎的民眾非常的多，在醫療量能不足的情況下，衛生局人員、醫療人員的工作量非常龐大、相當辛苦，希望台北市政府可以成立一個專責的確診者洗腎中心，讓這些確診而需要洗腎的病患可以得到最好的照顧，也讓民眾家屬免於恐慌。

北市衛生局則回應，台北市政府已經在5月10日函文各洗腎機構，有關居家隔離、居家檢疫、自我防疫等3類人，若有洗腎需求，可回到原本洗腎處所洗腎。

洗腎 北市 衛生局

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