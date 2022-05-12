新北外送平台業者自治條例 將管理平台業者

新北市議會今天二讀通過「新北市外送平台業者管理自治條例」草案，針對在新北市登記或提供勞務服務的平台業者納入管理、刪除外送員每日服務時間不得超過12小時，新增外送平台業者與外送員成立訂單前，應揭露每筆訂單報酬的計價方式。

草案內容針對外送員投保、外送平台管制、颱風天是否從事外送服務、外送時間不得超過12小時、出勤前應上交安教育課程等部分討論。

二讀過程中，新北市議員廖先翔表示，他接獲民眾陳情，消費者在同樣的狀況、條件、位子訂了一樣的餐，會有不同價格，雖然是市場機制，民眾如果在同家店經常訂購，可能價格跟運費都會比較高，店家會從黏著性較高的消費者獲取利益，應該要追蹤相關議題。

勞工局表示，日前公會有反映，主要是針對消費者，消費者在意這筆價格跟運費多少，成立訂單前訊息都會顯示出來，如果接受才會下訂，目前條文內容關於價格、運費等都有揭露，認為相關內容都已足夠。如果有糾紛部分也會與消保官共同了解。

會中決議，草案刪除外送員每日累計服務時間不能超過12小時的條文，新增第11條平台業者與外送員成立外送訂單前，應向外送員揭露每筆訂單報酬的計價方式；在第3條部分，考量雙北管理一致，明確將在新北市登記或提供勞務服務的外送平台，都納入管轄。

另外，地方政府因天然災害宣布停止上班時，應停止外送服務；但有正當理由認無顯著或可預見風險者，如平台業者經比對接單地、中間地及目的地等周圍最近測站測得的風速及雨量資料，任10分鐘的平均風速未達每秒10公尺且一次降雨量未達50公釐，得恢復外送。