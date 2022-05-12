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道路違規開挖情況減少？李明賢批：道管中心淪造假中心

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市道路違規開挖情況嚴重，道管中心卻稱違規件數逐年下降，北市議員李明賢痛批「道管中心淪為造假中心」。圖／北市新工處提供
北市道路違規開挖情況嚴重，道管中心卻稱違規件數逐年下降，北市議員李明賢痛批「道管中心淪為造假中心」。圖／北市新工處提供

為減少市區道路被亂挖，台北市政府提高工務局道管中心層級，但議員李明賢發現，市府各局處違規開挖情況逐年增加，但道管中心提出的檢討報告卻虛報件數，疑似造假，「道管中心淪為造假中心」；另出現當天核發路證、當天隨即開挖情況。道管中心則承諾一周內統整違規件數，並做相關檢討。

李明賢指出，去年總質詢即指出，北市道路遭違規開挖情況過多，尤其是市府各單位違規情況嚴重，包含自來水處、衛工處、新工處等都是慣犯，年年名列違規開挖前5名，台北市長柯文哲也下令要求道管中心列案檢討。

道管中心提出市府機關的檢討報告中，指稱2017年至2021年的違規件數呈現下滑趨勢，2017年169件、2018年217件、2019年229件、2020年86件、2021年108件，但李明賢質疑，這些數據與他最新索資數據根本兜不攏，「難道是要美化數據，刻意造假？」

李明賢指出，根據他向道館中心最新索資的數據中，2016年市府局處違規開挖件數有53件、2017年193件、2018年230件、2019年88件、2020年126件、今年1至4月總計45件，痛批「道管中心不要淪為造假中心」。工務局副局長張郁慧則表示，會在一周內重整數據並給予回覆。

另外，李明賢也發現道管中心今年1至4月，出現多筆當天核發路證、廠商當天就施工開挖的情況。李說，若是水管漏水等突發狀況可以理解，但新工處例行的道路維護也當天核發路證、當天開挖，質疑根本先挖再補證，道管中心形同虛設。

道管中心主任歐陽君強說明，每年挖掘件數約6000至8000件，核發證件會視其規模、大小，並配合建案周邊整合，通常會在系統上公告，並讓期間有需要挖掘路段的各單位協調施工順序，並由最後挖掘單位進行銑鋪復舊。

歐陽君強表示，目前分為道路挖掘、道路維護，道路挖掘許可證審查時程為13天，道路維護則沒有時間限制，因新工處為道路主管機關，有維護道路的急迫需要，因此道路維護證由新工處自行開立，但預約監控仍屬道管中心管轄範圍，後續會再追蹤違規開挖率高的單位，若狀況持續就會處理；工務局也表示，未來針對開挖是否有急迫性再檢討。

道管中心當天發路證、廠商當天就施工，就連新工處例行道路維護也是如此，質疑先挖再補證。圖為道路開挖示意圖。圖／北市新工處提供
道管中心當天發路證、廠商當天就施工，就連新工處例行道路維護也是如此，質疑先挖再補證。圖為道路開挖示意圖。圖／北市新工處提供

李明賢 北市 漏水 柯文哲

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