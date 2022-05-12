真理大學與盧彥勳簽合作 國際網球學院培訓人才

台灣網球一哥盧彥勳昨(11)日與真理大學正式簽署合作協議，並且將籌備多時的盧彥勳國際網球學院正式落腳真理大學淡水校區，將提供室內網球場以及室外網球場、重量訓練室與停車場提供球員使用。

真理大學校長陳奇銘期待，盧彥勳的網球專業能啟發該校學生對網球運動的學習，進而培育具實力的真大網球校隊。

盧彥勳表示，因為本身自己是教徒，且小時候曾與哥哥盧威儒一起來淡水的真理大學打過網球，因此對這百年學校特別有感情。由於北部冬天多雨，因此室內網球場就成了他們團隊選擇的主要考量，同時，真理大學室內挑高的規格也滿足盧彥勳國際網球學院的需求，再加上真理大學還有室外草地網球場一座，因此非常適合訓練專業球員在不同場地的戰略技巧。

盧彥勳國際網球學院歡迎所有對網球有興趣的選手及大眾報名參加，盧彥勳也會示範教學，並率自己的訓練團隊執教，希望藉由多年來征戰國際網球比賽的實戰經驗與國內外團隊，幫助更多國內外的選手，挑戰更高的國際職業舞台，此外也會組團隊來開設各種推廣網球運動的課程，包含寒暑假的網球夏令營、兒童網球、成人網球教學…等，希望為推廣台灣網球運動盡一份心力。