淡水南瓜隧道開放 季節限定美拍秘境

淡水區淡金公路上由淡水農會輔導種植的南瓜田，即將進入盛產季節，一共有9座總長400公尺綠意盎然的南瓜隧道，已經開放參觀，南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，讓這裡成為新北市南瓜隧道祕境。

一顆一顆的南瓜，結實纍纍，掛在棚架上，形成一條南瓜隧道，在淡水淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，目前即將進入盛產季節，瓜農以棚架的方式，讓南瓜沿著支架攀爬，再覆蓋整個棚架，形成綠色隧道，而南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，讓這裡成為遊客觀賞的景觀南瓜隧道。

淡水農會總幹事高忠表示，棚架式栽培栗子南瓜，不僅降低病蟲害、增加產量外，每逢南瓜採收期前，結實纍纍的園區掛著色彩繽紛各種栗子南瓜，讓南瓜隧道成為打卡秘境，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，各品種不同顏色的南瓜成熟掛於隧道內，彷彿進入五彩繽紛的秘境中，成為淡水期間限定的打卡熱點。

農友阿嬤說，今年雨水較多，南瓜生長受到影響，棚架上的南瓜，從種植開始，每天更是得加陪照顧，而現在開始就是觀賞的最佳時機，但也請民眾不要隨意用手觸摸，棚架邊底部也別用腳踩踏。

總幹事高忠表示，現場也將販售新鮮現採的栗子南瓜，歡迎民眾賞秘境並帶些健康美味回家品嘗，也呼籲參觀的民眾須配戴口罩並保持社交距離，勿隨意採摘果葉及亂丟垃圾，將美好秘境留給每一位民眾，希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。