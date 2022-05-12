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汐止大尖山人車爭道 勤進路擬畫人行道

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止大尖山登山客抱怨，走在大馬路上與車爭道很危險，新北市議員廖先翔要求規劃標線型人行道。圖／觀天下有線電視提供
汐止大尖山登山客抱怨，走在大馬路上與車爭道很危險，新北市議員廖先翔要求規劃標線型人行道。圖／觀天下有線電視提供

汐止大尖山因為步道完整，每天爬山健行的人不少，不過，走勤進路卻因為沿途有一大段沒有人行道，再加上路邊停車，不少登山客抱怨，走在大馬路上與車爭道很危險，所以，新北市議員廖先翔要求規劃標線型人行道，保障行人安全。

民眾說，大尖山登山步道很多人走，這個地方很好空氣也好，但比較在意的是沒有人行步道，實在是有一點危險，因為車子又那麼多，希望能做人行道，前面有做一小段，但那一小段不夠。

新北市議員廖先翔表示，汐止大尖山一直是汐止民眾踏青的好去處，從山下往山上走，大概從環山路口往大尖山方向，單側是有設置人行道的，但只有做一段，再往上人行空間是不足的，再加上路邊都有停放車輛，有許多民眾就認為在登山的時候，與車輛爭道是比較危險的，而目前這一段路還算寬，所以，就評估在車子停放的外側的空間是不是能繪設標線型人行道，同時道路的路尖線那一些，中間的雙黃線也調整一下。

沿路停了不少車，只是這麼一來，行人只能走在馬路上，再加上上下山車速有時候又快，實在危險，在前半段有施作一小段人行道的情況下，民眾希望能夠再延伸，而秀山里長廖炯華則是希望，在做人行道的同時，也能夠兼顧停車需求。

廖先翔指出，地方也有反應因為山下是屬於比較老舊的傳統公寓，停車空間是比較不足的，所以，很多民眾會把車停放在這裡，這部分也會一併的考量進去，在規劃的時候，在道路的最外側是標線型人行道，再外面一點則是路尖空間，一樣可以供汽車停放，路尖以外則是車輛通行的地方，兼顧行人與停車需求。

人行道 汐止 登山步道

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