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翡翠灣沙灘鋼筋危機 地方盼能連根拔除

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區翡翠灣海灘露出部分鋼筋已被國產署切除，地方依舊希望能夠連根拔除。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區翡翠灣海灘露出部分鋼筋已被國產署切除，地方依舊希望能夠連根拔除。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區翡翠灣海灘退潮驚見鋼筋，地方特別以浮球做記號來示警，為此新北市議員白珮茹要求環保局辦理會勘，發現露出部分鋼筋已被國產署切除，不過地方依舊希望能夠連根拔除，因此將待15日大退潮時再來評估連根拔除的可能。

新北市議員白珮茹說，萬里區翡翠灣沙灘是親水聖地，當海水退潮時，沙灘上有鋼筋外露，相當危險，日前市政質詢上要求環保局盡快邀集會勘解決問題，而實際來到現場會勘，部分露出鋼筋已被國產署切除，不過地方依舊希望能夠連根拔除，徹底解決這個鋼筋危機。

早在前些日子國有財產署已經派人將沙灘上露出的鋼筋先行切除，解決即時的危機，不過地方也認為，長久過後，還藏在沙灘下方的鋼筋還是可能有露出的危險，因此希望全部移除，但是困難就在於不到大退潮根本難以看到並且判斷如何處置，因此將等到本月15日大退潮時分，再派員過來評估連根移除的可能性。

市議員白珮茹指出，鋼筋危機要解決，也牽涉到海洋保護的議題，如何處理應該有專家學者意見評估，至於未來若是真的無法連根移除，將會在周邊設立警告標語，並且製作圖像輸出讓前來遊玩的遊客清楚鋼筋位置，得以避開危險。

沙灘 萬里

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