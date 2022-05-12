石門幸福雙心公園有特色 融入傳統牽罟與燈塔

石門幸福雙心公園，佔地約2600平方公尺，原本是下凹又雜草叢生的荒地，在與地方討論過後活化成公園，融入石門當地的傳統漁法牽罟，以及最北燈塔富貴角燈塔的意象所打造，為青春山海線景點中繼串連，成為觀光一大亮點。

新北市長侯友宜說，全台灣最北的公園，石門幸福雙心公園，是利用原始地形地貌所打造的休憩公園，融入石門當地的傳統漁法牽罟，以及最北燈塔富貴角燈塔的意象所打造，落成啟用之後成為當地民眾的休閒好去處，也為青春山海線景點串連，成為觀光一大亮點。

新北市新工處指出，公園佔地約2600平方公尺，原本是下凹又雜草叢生的荒地，在與地方討論過後活化成公園，融入牽罟的捕夢網意象，讓孩子明白家鄉的特色，老一輩人牽罟的辛勞，才有如今的幸福日子，更加也讓來往的遊客或是自行車愛好者擁有美麗的休憩中繼景點。

市長侯友宜與民代們也在漁網意象上，掛上充滿祝福的魚群意象，期待來到石門的遊客也別忘了前來走走看看，認識石門在地的漁業故事，也好好感受一番最北幸福雙心公園的人文魅力。