焦糖哥哥認同早染疫早享受 陳世軒：孩子染疫你負責嗎？

國內疫情嚴峻，有網友稱「積極染疫病傳給全家人」，認為「早中鏢早享受」，更說確診後康復就是最好「天然疫苗」，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上認同並回應「懂的人就懂」。新北市議員參選人陳世軒痛批，如果未施打疫苗的小孩染疫變成重症，「焦糖你要負責嗎？」

陳世軒表示，現在雖然大多數染疫民眾都是輕症，就像感冒一樣休息幾天就會康復，但家中如果有長輩與小孩怎麼辦，長輩抵抗力差，小朋友甚至還沒有施打疫苗，如果染疫變成重症，那會非常嚴重。

陳世軒指出，那麼多小朋友喜歡焦糖哥哥、並將他視為偶像，如今焦糖卻說出這麼不負責任、讓孩子們暴露於風險之中的話。

陳世軒說，這波疫情的病毒變種再變種，感染過了不代表不會再得，也不代表大家都能從病情中痊癒，他也呼籲陳嘉行：「中重症或許只是一個數字，但對病患家屬來說是一個真切的悲劇」，大家都在積極與病毒對抗的時候，不能幫忙也不要噴口水，現在的社會上最不缺的，就是自以為是又不負責任的人了。