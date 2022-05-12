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火災致新北廢油回收廠漏油汙染水源 未緊急應變業者恐遭罰

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
11日清晨中和區連城路518巷內火災，波及巷內廢油回收廠油槽，消防人員前往救火。圖／新北市環保局提供
11日清晨中和區連城路518巷內火災，波及巷內廢油回收廠油槽，消防人員前往救火。圖／新北市環保局提供

昨清晨新北市中和區連城路518巷內一間廢棄重油回收廠發生火災，導致鄰近油槽漏油汙染下游中原溝及新店溪。當日火勢雖立即由消防局撲滅，但當下回收場業者未通知環保局，亦未採緊急應變措施防止油品流出，且業者未於油品儲存槽四周設置防濺溢設施，違反水汙染防治法相關規定，最高將處1200萬元罰鍰，環保局並限期業者清除及阻斷汙染物。

環保局表示，11日上午接獲民眾反映中和區中原溝及新店溪有油汙汙染情形，立即派員前往勘查。稽查人員依民眾報案線索比對水路資料，並從下游至上游搜尋跡證研判，應是當日清晨發生於連城路518巷內的火災事件波及巷內回收廠的油槽漏油所致。

環保局當日接獲消防局火災通報後，已於該廠周邊緊急設置攔油索，但當下雨勢大且不易全面鋪設相關攔油設備，致部分油品流至側溝內，再由側溝流往中原溝，並流向新店溪，汙染情節重大，環保局已依據水汙染防治法相關規定依法告發嚴懲，並限期改善。

本案業者未於火災事故發生時，於水汙染防治法規定之時限內通報環保局及立即採取緊急應變，導致汙染物流向河川造成汙染，另現場內貯存油槽未於四周設置防止濺溢功能之設施。稽查人員已依法告發，最高合併可處1200萬元罰鍰，另環保局也已依水汙染防治法規定，限期業者於期限內完成清除及阻斷汙染物。

環保局強調，有關中原溝水質問題，新北市府已納入「新北市河川流域治理平台」定期追蹤管理。環保局及經發局正針對該流域鄰近工廠清查，並依據產業別建立清單列管，以利快速找到汙染源。

另環保局自2019年起亦將中原溝納入水汙染熱區打擊計畫，擴大盤查流域內工廠並加強列管事業查核，後續仍將持續定期與不定期遇案加強稽巡查，以遏止不法業者偷排廢水汙染河川水質。

稽查人員11日上午接獲民眾反映中和區中原溝及新店溪有油污污染情形，派員前往採樣。圖／新北市環保局提供
稽查人員11日上午接獲民眾反映中和區中原溝及新店溪有油污污染情形，派員前往採樣。圖／新北市環保局提供

火災 漏油

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