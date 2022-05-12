醫護人員不分晝夜撐起疫情 侯友宜：致上最深感謝

今天是國際護理師節，新北市長侯友宜上午到三重聯合醫院慰問醫療團隊，稍早侯友宜臉書貼文指出，這些日子，他到第一線為醫護及公衛人員加油打氣，看到他們不分晝夜的付出，他致上最深的感謝與敬意，謝謝所有為了疫情，仍在奮鬥的勇士們。

確診人數不斷攀升，確診者疫調、接觸者匡列隔離等作業也不斷暴增，侯友宜臉書貼出一段影片，他與衛生局長陳潤秋到板橋衛生所慰問基層人員，因拍攝時間剛好是母親節，侯友宜也一一送康乃馨祝賀。

板橋衛生所護理長吳瑋珊接過花後，邊說邊落淚，這10多年來從來沒遇過這樣的景象，疫情彷彿是一顆龐大無比的巨石，壓得第一線人員幾乎喘不過氣來，家人雖然都能支持體諒，但心裡感到很愧疚。

吳瑋珊表示，每一筆資料都需要人工手動整理，加上中央Trace系統經常卡住當機，同仁每天都在不斷重複「查詢、複製、貼上、卡住」的循環，還有許多在第一線冒著染疫風險，堅守崗位的醫護人員。所有人都像是一個滿載的壓力鍋，隨時可能過載而潰堤。

侯友宜表示，看到一線的同仁承受著壓力和委屈，他相當不捨也很心疼，謝謝吳瑋珊幫忙撐起了板橋這麼大的量，比全台灣一半以上的縣市負責的量還多。