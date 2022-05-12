安居樂水新北論壇展政績 主打翻轉沉痾及水岸復興

新北今辦理「安居樂水x新北論壇」邀請產官學界及民間團體一同探討城市、河川與人之間的關係，新北副市長陳純敬表示，新北近年改善2.4萬戶沉痾及50處排水問題；新北水利局分享，近年來氣候變遷成防災挑戰，新北借助智慧科技及多項機制治水，已大大減低淹水風險。

新北過去許多河川不但有廢水問題，高灘地也還沒建置完整，如今多條「黑龍江」已有改善成果，水岸也兼顧生態及休憩功能。新北市府今舉辦論壇中，邀各界探討城市、河川及與人連結的議題觀點，同時也分享水利局近年治水成果與經驗。

陳純敬表示，水議題與人類生存密切相關，面對大環境改變，除降低氣候變遷短延時強降雨所帶來的威脅外，河川生態環境保護及資源利用也變得日益重要。

新北3年內改善十餘年污水接管沉痾問題約2萬4000戶，污水下水道建置長度及整體污水處理率皆全國第一，同時也盤點每一個積淹水點，完成13區共50處排水改善工程，減緩淡水河污染問題，並保障市民免於淹水之苦。

水利局長宋德仁表示，土地密集開發下導致可透水綠地減少，面對氣候變遷帶來的防洪挑戰，為有能力與救災時間競爭，新北借助科技及即時資訊智慧整合，並配合滯洪池、逕流分擔、預抽及提早啟抽、出流管制、透水保水等6大策略聯合治水，大大減低淹水風險。