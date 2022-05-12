家長憂芝山國小設日照中心 赴市府抗議批「為設而設」

為推動「一學區一日照」，台北市社會局在108年選定芝山國小設立首間小學內日照中心，但是芝山國小家長會憂配套不足，社會局卻將在明日簽下行政契約。芝山國小家長今前往北市府抗議，要求應設置專法，更批評公有政策不能只求在市長任期完成，忽略學生權益。社會局表示，布建社會福利設施及市有餘裕空間活化皆按照程序進行。

芝山國小家長會尚未同意在校園內設置日照中心，於今早邀集多名家長赴台北市政府舉白布條抗議，北市社會局副局長鄭文惠也出面代表接下陳情書。

芝山國小家長會長李宜純表示，芝山國小於108年接受社會局、教育局請托設立日照中心，但是期間未通知家長和老師，直到去年4月28日才向全校公告，由於未盡討論，目前全校有83%家長反對設置、93%教師反對。

李宜純質疑配套問題，她說，曾向社會局詢問老人和小孩受傷或危及生命的時候要怎麼處理，社會局只說一切交由廠商處理；既然芝山是全台北市第一間日照中心，全校700多位學生、100多位老師的權益也應該重視，不應該只是公有政策需要在市長任期完成。

李宜純表示，目前社會局規劃的收拖對象一變再變，未來可能增加50歲的失智症收托，長者若有失智狀況，身心變化大，難以保證不會傷害學童，後續隱憂難道只能校方自行承擔。

李宜純表示，此行抗議訴求希望暫緩簽行政契約，既然要進駐日照，就需要得到家長、校方與社會局三方達成共識，如今該辦理的公聽會也沒有，社會局就來函，明天要強制執行簽訂行政契約，因此請求行政契約可以暫緩，希望能有兒童福利聯盟、長照福利機構等相關專業的先設置專法，待有共識再簽行政契約。

社會局表示，布建社會福利設施及市有餘裕空間活化皆按照程序進行，有既定的審核流程與前置規畫。

社會局指出，因應少子化，校園內餘裕空間活化皆是活化低度及未使用的教室空間為優先。校園屬於社區公共財，如何讓校園的空間發揮扶老攜幼、共融共好的最大效益。目前全台已有多處於校園內設置日照中心，芝山國小設置日照中心並非全國首例。