南門中繼市場響應防疫 打滿3劑疫苗送粽子
台北市政府產業發展局表示，響應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，民眾今天到南門中繼市場出示打3劑疫苗紀錄，可獲粽子兌換卡，限量600份，15日前可兌換一顆市場名粽。
產發局在南門中繼市場舉辦記者會表示，響應店家包含立家湖州粽、南園食品店、合興糕糰店、逸湘齋食品行、億長御坊及素禧。
產發局說，疫情影響民眾到市場採買意願，南門中繼市場已提供安心採買環境，嚴格執行防疫措施，包含量體溫、戴口罩、內用設隔板及生鮮熟食攤位裝設遮罩等。
此外，業者表示，原物料上漲，肉類及粽子相關材料都漲價，今年一顆粽子漲約新台幣5元到10元，且疫情未歇，不確定是否影響端午節買氣，近期市場人潮也略減。
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