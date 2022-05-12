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反對日照中心進芝山國小 家長：先立專法再研議

中央社 / 台北12日電

北市芝山國小即將設置首間小學內日照中心，但家長會今天到市府前抗議指出，他們說有83%家長、98%教師反對此規劃，要求市府、校方暫緩簽訂契約，並訂定專法後再研議。

台北市社會局108年選定芝山國小忠孝樓3樓設立首間小學內長照機構，規劃服務30名65歲以上輕、中度失能長者及50歲以上失智症者，但在家長表達安全疑慮後，決議暫不收托失智症長者，並去函學校要求簽訂「台北市市有公用房地使用行政契約」。

芝山國小家長會長李宜純今天率領家長代表及民進黨議員陳慈慧辦公室主任謝梅華、時代力量議員參選人劉仕傑到市府前抗議，高喊「社福要做好，學童安全更重要」、「區隔做不到，反對日照進學校」。

李宜純指出，市府、教育局、社會局隻手遮天，芝山國小要設日照中心一事，連公聽會、公開說明會都沒舉辦，就已經找好中興保全做為廠商，現在還要求學校明天就要簽行政契約，但有83%家長、98%教師反對此案，請北市府懸崖勒馬。

李宜純說，家長與教師不是歧視老人，也認同市府照顧長者的美意，但因為芝山國小是台北市第一所將設日照中心的小學，若長者在校內與學童發生碰撞、受傷，該如何處理，沒有前例依循，希望暫緩簽訂行政契約，訂定專法後再研議。

家長代表程姿穎說，學校本應是單純的教學領域，芝山國小已經有托嬰中心、幼兒園及特教班，還開設2班樂齡學堂，若再設置日照中心，通通共用一部電梯及操場等活動空間，恐怕不是對長者最好的照顧方法。

社會局副局長鄭文惠接下陳情書後承諾，會把陳情書帶回局裡面給局長周榆修過目；社會局隨後發布聲明指出，佈建社會福利設施及活化市有餘裕空間，有既定的審核流程與前置規劃，皆按照程序進行。

社會局表示，校園餘裕空間活化以低度及未使用教室為優先，芝山國小家長會曾建議日照中心設置於校園內其他空間，但此場地已有特教班使用，且空間不符合需求。

社會局強調，校園屬於社區公共財，應讓空間發揮扶老攜幼、共融共好的最大效益，目前全台已有多處校園內設置日照中心，芝山國小並非全國首例。

北市 失智症 小學

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