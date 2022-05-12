北大精華近2千坪地 招商打造「類誠品」

為活化土地使用，位在新北市北大特區內的1875坪停車場用地，新北市經發局上網公告招商，此招商案主打供應適合學童、高齡居民所需商業、文教等設施，如親子餐廳、特色書店等類似誠品書店的商場空間，若進展順利，北大特區內可望出現較具規模的書店供民眾使用。

「台北大學特定區停二用地」早期北大特區開發完成後，作為拖吊車暫放空間，後交通局收回作為停車場使用。因應北大特區持續發展，民眾需更多活動場所，經發局透過民間參與投資招商方式，預計此地興建綜合商場，興建營運期為50年。

考量北大特區高齡者與幼童比例較其他區域高，此招商案主打供應適合學童、高齡居民所需之商業、文教、育樂等設施，如親子樂園、親子餐廳、特色書店等，將可適度滿足育樂、休閒、生活需求，並規劃有2020平方公尺社區長照機構、托嬰中心、幼兒園及活動中心，服務社區民眾及活絡在地文教、商業為目標。

此案土地面積1875坪、容積率500%、建蔽率80%，可規劃樓高約7層、總樓地板面積約可達1萬3915坪。但因此土地分區為停車場用地，建築用途必須符合停車需求，因此樓地板面積高達近5成需規劃為停車場，目前初步規劃地上6、7樓，地下3層皆為停車空間，實際完工則視得標廠商規劃。

「台北大學特定區停二用地」招商案新北市經發局已上網公告，公告日期至8月2日止，經發局並將於5月下旬，於臉書「來趣新北金發局」辦理線上招商說明會，介紹本案特色、招商條件、契約內容等。