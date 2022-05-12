首波梅雨封面將報到 北市水利處籲民眾做3件事防汛

今年首波梅雨鋒面即將報到，氣象局預報5月13日到16日全台有雨，北部有大雨發生機率。防疫之餘也要記得防汛，預防豪雨帶來的水患，水利處提醒民眾，要清空水溝蓋板上方、裝設防水閘門和隨時接收水情資訊，上游水庫可能進行調節性放水，北市府隨時有可能啟動疏散門及越堤坡道管制措施，應密切注意相關訊息。

北市水利處表示，水溝蓋上常見的阻礙物，包含盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉等，大雨來襲時，會讓雨水排不進水溝，造成路面積淹水現象，住戶要記得清空住家附近水溝蓋板上方，保持水路通暢。

水利處說，短延時強降雨發生後，很容易就超過了雨水下水道設計的保護標準，時常淹進1樓住家或地下室，在建築物停車場及一樓住家等出入口裝設防水閘門，才能在暴雨來襲時，第一時間自我保護生命財產安全。

而相關資訊，水利處說民眾可以下載「台北市行動防災APP」掌握水情，能快速查詢雨量、河川水位、下水道水位、抽水站運轉狀態等各項即時資訊，隨時接收最新的防災資訊。

水利處說，由於這次梅雨鋒面來臨，上游水庫可能進行調節性放水，北市府隨時有可能啟動疏散門及越堤坡道管制措施，已停放於河川區內車輛的車主，可至北市停管處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或在「行動防災APP」也可以及時收到相關疏散門啟閉資訊。