北市推全民參與交通改善計畫 提案執行最高可拿5萬元

為改善道路壅塞問題，台北市推動為期3個月的「交通瓶頸改善計畫」，即日起自8月12日止，民眾須以書面資料具體提出壅塞狀況與改善方案，聯繫北市交通大隊初評，若獲選入專案小組便啟動程序，並邀請民眾參與後續改善流程，計畫執行後由專案小組評分，70分以上者發予5000元到5萬元獎金，盼透過公私合作，以用路人視角改善北市交通狀況。

交通局表示，根據歷年交通滿意度調查，台北市民最關心的交通問題，就是上、下班時段的尖峰塞車，現行交通順暢小組是由民眾通報、警局路況查報、交控中心監控回報，才會派員排除交通狀況，並由交通、工務、警察單位每半年檢討改善狀況，這次以用路人角度研擬「交通瓶頸改善計畫」。

交通局長陳學台說，計畫宗旨是想邀請全體用路人直接參與，擴大公民參與研擬瓶頸改善計畫，透過公私合作共同研商改善交通用色、加快小問題改善速度，民眾發現問題後，可以提供具體的好點子、動腦筋，準備書面資料，寄件至北市交大辦理，若初評通過，將由專案小組審查可行性，包括市政顧問、交通局、新工處等高層直接處理，加速流程。

陳學台說，審查通過後，會邀請民眾面談、參與會勘、執行，並評估改善成效，專案小組評分70-74分者可獲5000元、75-79分1萬元、80-84分2萬元、85-90分3萬元、90分以上可拿到最高5萬元獎金，而未滿70分者給予獎狀。