獨／疫情持續升溫 侯友宜暫停行動治理趴趴走

前往地方傾聽民意、也被視為固樁基層行程的新北市行動治理，今年5月新北市長侯友宜恢復持續進行，但本月進行四場之後，市府高層認為現今疫情太過嚴峻，不宜持續進行，剩下25區的行動治理座談，目前已決定取消，需視疫情狀況再決定是否恢復辦理。

新北市近來疫情持續升溫，從4月20日開始822人確診、直至昨天已經19620人確診，雖然中央以與病毒共存為大方向，但新北市府高層決定，暫緩辦理行動治理。

行動治理是新北市長侯友宜上任後即推動重大政策，藉由地方座談會的型式，與里長面對面溝通機制，走訪新北市各區聽取基層民意，使地方意見充分反映並即時解決問題。

但過往曾因疫情緣故暫緩辦理，今年5月決定重新舉辦，但因今年為選舉年，里長又是地方重要樁腳，因此外界也將恢復行動治理，視為恢復跑基層固樁。

今年4月新北市府決定在本屆市長任滿前跑完29區，從本月3日起侯友宜以走訪永和、五股、石門、烏來舉辦行動治理座談會，侯友宜曾表示，每年都會跟新北市1032個里長來舉行行動治理座談會，今年從5月份開始，一區一區辦行動治理座談來了解基層第一線打拚，希望藉行動治理座談會跟市民朋友更貼近，跟里長來一起努力打拚。

行動治理座談會2019年共計辦理70場次，2020年總計辦理61場次，2021年辦理6場次之後因為疫情升溫暫緩，改由各區公所以書面提案方式反應里長等基層民意訴求，並持續追蹤行動治理列管事項，各業管局處比照列管案件積極處理。2022年度行動治理侯友宜預計將與全市29區於適當時間辦理。

行動治理從侯友宜上任至今共辦理141場次座談，希望行動治理落實讓各局處合作逐步完成區政願景，但目前因疫情持續升溫，市府已決定暫緩辦理。