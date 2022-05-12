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亂放廢棄物、欠租金還持刀閒晃 新北強制惡鄰退租社宅

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新店央北青年社宅某住戶在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，已遭新北住都中心強制退租。圖／新北住都中心提供
新店央北青年社宅某住戶在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，已遭新北住都中心強制退租。圖／新北住都中心提供

社會住宅政策立意良善，每逢招租總是非常搶手。新北住都中心指出，近期陸續讓「惡鄰居」強制退租，原因包含違規堆置廢棄家電影響公安、冒用名義申請社宅、積欠租金甚至持刀閒晃，新北住都中心說，承租戶只要違規，就可依扣點機制處理。

永和秀朗青年社宅某位承租人，在永和是惡名昭彰的「租霸」，由於民間已無房東願意出租，因此在秀朗社宅開放招租後即申請入住，期間違反多項租約規範，像是在家中瓦斯爐旁堆置易燃雜物、在社區共用的消防升降梯堆置廢棄家電，導致全棟無法正常使用消防器具，嚴重危害社區安全，該承租人屢勸不聽，甚至恐嚇及毀謗管理人員，先後讓幾名優秀的總幹事離職。

在板橋府中青年社宅，透過物業管理人員平日與住戶互動、文件包裹簽收的人名比對、社工師訪查服務，發現某位承租人自起租後即未曾入住社宅，經查竟是居住於護理之家，原來是家人冒用其名義申請社宅「優先戶」，以市價64折優惠租金代替入住。

中心勘查實際現狀確認承租人從未依約入住，即依規定辦理退租，釋出名額給苦苦等候遞補的民眾，維護社會資源分配的公平性。

無獨有偶，新店央北青年社宅某住戶也是藉著其母親優先戶的身分申請入住後，積欠租金遲不繳納，還屢次在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，中心與轄區派出所合作，藉由公權力已將該住戶強制退租，拒於社宅門外。

新北住都中心副執行長錢奕綱指出，自中心接手管理新北市社會住宅，就加強關心住戶實際居住狀況，盡力維護社宅的建築與設備，尤其絕不容許危害社區消防安全、環境清潔的情況發生，中心無懼惡鄰居威脅，已將這些違規的承租戶強制退租，釋出名額給其他能確實遵守規約、珍惜公共資源的民眾。

永和秀朗青年社宅某位承租人危害社區消防安全、環境清潔且屢亂不聽，已遭新北住都中心強制退租。圖／新北住都中心提供
永和秀朗青年社宅某位承租人危害社區消防安全、環境清潔且屢亂不聽，已遭新北住都中心強制退租。圖／新北住都中心提供
永和秀朗青年社宅某位承租人危害社區消防安全、環境清潔且屢亂不聽，已遭新北住都中心強制退租。圖／新北住都中心提供
永和秀朗青年社宅某位承租人危害社區消防安全、環境清潔且屢亂不聽，已遭新北住都中心強制退租。圖／新北住都中心提供

社宅 承租人

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