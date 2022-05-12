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招考清潔隊員月薪達33K 錄取828名今開放報名

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市環保局招考828名候用人員，錄取人員經進用且通過試用期者，月薪上看3萬3千元。圖／新北市環保局提供
新北市環保局招考828名候用人員，錄取人員經進用且通過試用期者，月薪上看3萬3千元。圖／新北市環保局提供

隸屬於新北市環保局的各區清潔隊，為補足人力不足的現況，新北市環保局招考828名候用人員，錄取人員經進用且通過試用期者，月薪上看3萬3千元，並於今天起兩天開始接受報名。

本次招考類組包括一般類組699名、原住民族組100名、身心障礙組26名及家具修繕組3名。今年新增家具修繕組，期招募有專長修繕人員翻新舊家具，報考者應具有丙級以上家具木工技術士證照，並於報名時檢附。

報名期間為5月12日上午8時起至5月14日下午6時止，一律採網路報名。無法自行上網報名者，可至環保局第二辦公室(新北市板橋區文化路一段18號，板橋國小對面)由專人協助報名。

環保局表示，凡設籍新北市滿4個月以上、具國小以上學歷者均可報考。因新北市幅員廣大，考量市內各區市民人數、生活圈以及各區隊人力穩定性，考試分發之服務地區分為八大區，考生於報考時須先選擇欲服務區域，後依成績排名及各區缺額分發進用，並於該區清潔隊工作滿6年後，方可申請轉調至本市其他區隊，故請於報名前務必考慮清楚欲服務之區域再行報名。

甄試包含體能測驗及筆試測驗，分別占總成績的70%及30%；採二階段淘汰制，任一階段缺考或未通過者，不予錄取；6月18先進行體能測驗、7月24日則筆試測驗。

環保局補充，本次甄試之候用期間為自榜示之日起至113年12月31日止，依各大區考生總分高低分別排序，並視出缺情況依序通知進用；進用初期會優先派任夜間垃圾收運、資源回收及廚餘回收等外勤工作，也會視勤務調度派任如環境稽查、道路清掃、側溝清理、髒亂點清除、廢車查報、大型家具清運、公廁管理、消毒、小廣告清除等工作。

招考類組包括一般類組699名、原住民族組100名、身心障礙組26名及家具修繕組3名。圖／新北市環保局提供
招考類組包括一般類組699名、原住民族組100名、身心障礙組26名及家具修繕組3名。圖／新北市環保局提供

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