快訊

12歲以下才可來 柯文哲宣布調整兒童防疫門診對象

疫情何時達高峰？李秉穎民進黨中常會上給答案

篩劑送到家給急需解隔者 張維倩盼藉互助打造善的循環

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員張維倩推「快篩互助、讓愛循環」，先讓團隊將篩劑送至民眾家中，待民眾解隔後再把篩試劑送回辦公室，讓其他民眾也能接續有同樣服務。圖／張維倩提供
新北市議員張維倩推「快篩互助、讓愛循環」，先讓團隊將篩劑送至民眾家中，待民眾解隔後再把篩試劑送回辦公室，讓其他民眾也能接續有同樣服務。圖／張維倩提供

快篩試劑難到手，現在成為各界關注焦點，有民眾是因為居隔而連排隊買都無法，新北市議員張維倩因此推「快篩互助、讓愛循環」，先讓團隊將篩劑送至民眾家中，待民眾解隔後再把篩試劑送回辦公室，讓其他民眾也能接續有同樣服務，打造「善的循環」，藉此讓大家共度疫情難關。

本土疫情持續發展，最大縣市新北市連續多日確診數破萬例，許多全家居家隔離情況，家裡卻沒有快篩試劑，身邊也沒有親友能幫忙送，讓不少人開始求助民代協助，希望能有辦法解決。

張維倩表示，快篩試劑其實不是不好買，是沒辦法及時送到有需要的人手中，像居隔的人不能出門，但又有快篩試劑的需求，為了能幫民眾解除燃眉之急，團隊參考公益互助概念，先提供給民眾快篩試劑，之後待民眾解隔能出門時再歸還，讓歸還的快篩試劑可以幫助下一位需要幫助的民眾，希望讓每一份快篩試劑都能創造「善的循環」，讓大家共度疫情難關。

居隔者陳小姐表示，感謝張維倩協助，也創造了互助的善循環，自己在需要幫助時受到張維倩服務，也希望張維倩能提供同樣的服務給下一位民眾；確診者劉小姐也說，自己受到社會的幫助，待解隔後也會回提供服務處快篩試劑，讓自己也能取之於社會、回饋於社會。

快篩試劑 疫情

延伸閱讀

國台辦再提快篩　陸委會斥兩面手法

疫情送暖 台北松山慈惠堂5月14、15日發放免費快篩劑

宜蘭民間暖贈愛心蛋糕挺醫護 企業慨捐300份快篩助弱勢

唾液快篩遭批圖利福又達 陳時中否認：講話要拿出證據

相關新聞

中央篩檢地圖「根本在耍人」北市20間診所僅4間可篩檢

為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央流行疫情指揮中心宣布全台190家診所將加入PCR行列，強化採檢分流，院所名單已納入採檢...

北市府拒給陳信瑜特支費明細挨轟 議員嗆不審市府提案

台北市勞動局長陳信瑜爭議爆不停，連議會要求提供特支費明細都遭拒，台北市議會不分黨派轟陳信瑜藐視議會，將跨黨派成立9 人調...

北市TOD案鼓勵繳納代金取代做公益 議員：恐有圖利嫌疑

台北市長柯文哲推動TOD(大眾運輸導向都市發展)，促進捷運站周邊進行都更，但公告施行後3年申請案掛零。議員許淑華指出，市...

篩劑送到家給急需解隔者 張維倩盼藉互助打造善的循環

快篩試劑難到手，現在成為各界關注焦點，有民眾是因為居隔而連排隊買都無法，新北市議員張維倩因此推「快篩互助、讓愛循環」，先...

新北河濱單車道拚解決瓶頸段 另打造八里唯一海景路線

新北擁有完整單車路網，是許多人假日騎乘單車休憩好所在，不過其中有些瓶頸路段，新北高灘處正規畫設計將大漢溪上游兩岸自行車道...

議員爆郵局讓居隔員工違規上班 板橋郵務：無員工確診

國內疫情持續延燒，新北市議員劉美芳表示，他接獲陳情，一名在板橋郵局郵務大樓上班的民眾，因家人確診理應居家隔離，卻因主管以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。