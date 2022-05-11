篩劑送到家給急需解隔者 張維倩盼藉互助打造善的循環

快篩試劑難到手，現在成為各界關注焦點，有民眾是因為居隔而連排隊買都無法，新北市議員張維倩因此推「快篩互助、讓愛循環」，先讓團隊將篩劑送至民眾家中，待民眾解隔後再把篩試劑送回辦公室，讓其他民眾也能接續有同樣服務，打造「善的循環」，藉此讓大家共度疫情難關。

本土疫情持續發展，最大縣市新北市連續多日確診數破萬例，許多全家居家隔離情況，家裡卻沒有快篩試劑，身邊也沒有親友能幫忙送，讓不少人開始求助民代協助，希望能有辦法解決。

張維倩表示，快篩試劑其實不是不好買，是沒辦法及時送到有需要的人手中，像居隔的人不能出門，但又有快篩試劑的需求，為了能幫民眾解除燃眉之急，團隊參考公益互助概念，先提供給民眾快篩試劑，之後待民眾解隔能出門時再歸還，讓歸還的快篩試劑可以幫助下一位需要幫助的民眾，希望讓每一份快篩試劑都能創造「善的循環」，讓大家共度疫情難關。

居隔者陳小姐表示，感謝張維倩協助，也創造了互助的善循環，自己在需要幫助時受到張維倩服務，也希望張維倩能提供同樣的服務給下一位民眾；確診者劉小姐也說，自己受到社會的幫助，待解隔後也會回提供服務處快篩試劑，讓自己也能取之於社會、回饋於社會。