新北河濱單車道拚解決瓶頸段 另打造八里唯一海景路線

新北擁有完整單車路網，是許多人假日騎乘單車休憩好所在，不過其中有些瓶頸路段，新北高灘處正規畫設計將大漢溪上游兩岸自行車道由原2公尺拓寬至4公尺，另外也升級八里單車道，將河岸段延伸至台北港，成為當地唯一可欣賞海景的單車道，預計114年完工。

新北市河濱自行車道長達210公里，是不少單車愛好者的探索天堂，累計使用人次多達2700萬，路段中大多為4米寬，不過其中有些瓶頸路段僅有2米，常造成騎乘壓迫感，甚至是危險發生。另外，八里地區是觀海好地點，但單車道卻大多在淡水河左岸，沒有延伸至濱海地帶，令人不少民眾感到相當可惜。

高灘處表示，大漢溪兩岸板橋至土城一帶都已經完成拓寬，現在也規畫再往上游做，包含大漢溪左岸沐心池往鳶山堰方向、大漢溪右岸媽祖田至三峽溪北公園段，要將原本2公尺拓寬至4公尺，拓寬總長4.5公里。

另外，也升級八里單車道，要將挖子尾至台北港自行車道做串接工程，屆時將成為八里唯一可欣賞海景的單車道，有別於淡水濱海單車道，該路線前方就是八里海岸線及挖子尾保護區，除可欣賞海景外，更可就近認識挖子尾生態濕地環境，還能銜接十三行博物館旁既有單車道，可再往台北港及下罟漁港方向走，工程預計114年完工。