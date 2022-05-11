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新北市成立防疫車隊清潔消毒站 基隆市評估目前無需求

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市交通局成立防疫車隊清潔消毒站，協助司機防疫。圖／聯合報系資料照片
新北市交通局成立防疫車隊清潔消毒站，協助司機防疫。圖／聯合報系資料照片

新北市交通局成立防疫車隊清潔消毒站，協助司機防疫。基隆市政府今天表示，會對防疫計程車隊司機實施衛教，並發給防疫物資。目前沒有設立防疫車輛清消站規畫，未來如果隨疫情發展出現需求，相關業務單位再來協調設立。

新北市防疫計程車隊共314輛，每天有180輛上線，還有10輛復康巴士，載送近800趟次。交通局成立防疫車隊清消站，協助司機防疫。

基市府表示，基隆防疫計程車隊是由交通處和車行簽約派案，目前加入防疫計程車隊的司機，在加入時都有接受衛教，包含每一次載客後，車內要全面消毒，並靜置最少15分鐘，才能再接受下一次派案，監理站每周也會抽查防疫計程車清消過程。

市府說，會配發防疫物資給計程車司機，包含面罩、口罩、酒精等等。現在防疫計程車搭載對象，多是快篩陽性民眾，前往醫院做PCR採檢。防疫計程車的前後座間有加裝簾布，基本上司機和乘客不會有接觸。

市府表示，本市防疫計程車出勤正常，沒有什麼狀況，目前沒有設立清消站的規劃。未來如果疫情更嚴重，真得有需求的話，交通處、衛生局等單位再協調設立。

新冠肺炎 防疫計程車 疫情

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