聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北市成立防疫車隊清潔消毒站 基隆市評估目前無需求
新北市交通局成立防疫車隊清潔消毒站，協助司機防疫。基隆市政府今天表示，會對防疫計程車隊司機實施衛教，並發給防疫物資。目前沒有設立防疫車輛清消站規畫，未來如果隨疫情發展出現需求，相關業務單位再來協調設立。
新北市防疫計程車隊共314輛，每天有180輛上線，還有10輛復康巴士，載送近800趟次。交通局成立防疫車隊清消站，協助司機防疫。
基市府表示，基隆防疫計程車隊是由交通處和車行簽約派案，目前加入防疫計程車隊的司機，在加入時都有接受衛教，包含每一次載客後，車內要全面消毒，並靜置最少15分鐘，才能再接受下一次派案，監理站每周也會抽查防疫計程車清消過程。
市府說，會配發防疫物資給計程車司機，包含面罩、口罩、酒精等等。現在防疫計程車搭載對象，多是快篩陽性民眾，前往醫院做PCR採檢。防疫計程車的前後座間有加裝簾布，基本上司機和乘客不會有接觸。
市府表示，本市防疫計程車出勤正常，沒有什麼狀況，目前沒有設立清消站的規劃。未來如果疫情更嚴重，真得有需求的話，交通處、衛生局等單位再協調設立。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言