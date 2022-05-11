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汐止長江街要設公車總站 大車進出居民心驚

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長江街67巷對面，公車業者將作為停放電動公車停車場，新北市議員白珮茹服務處、市府交通局、公所等相關單位也到現場會勘，討論如何改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長江街67巷對面，公車業者將作為停放電動公車停車場，新北市議員白珮茹服務處、市府交通局、公所等相關單位也到現場會勘，討論如何改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長江街路不寬，部分路段甚至難以會車，不過，最近卻有不少大型公車進出，讓居民看了好怕，主要是因為在長江街67巷對面，公車業者將作為停放電動公車停車場，今(11)日新北市議員白珮茹服務處、市府交通局、公所等相關單位也到現場會勘，討論如何改善。

居民說，覺得這個路口真的很危險，一定會出車禍，大型公車有時轉不進去，造成後面車子迴堵，行人要走也很難，現在車走危險，人走也危險，因為，幾十年來長江街很少大車，幾乎沒有像這種大型公車在走，所以，大家看了都怕，真的很煩惱。

在長江街67巷對面，現在已經停放了一、二十部的大型公車，主要是因為公車業者原本的總站已經不夠停，所以，這裡申請將做為電動公車停放處，只是大門面對的67巷很窄，再加上這一段長江街也不寬，當大型公車進出站迴轉半徑大時，居民直說看了好怕，很怕被撞到。

江北里長謝祚敏表示，里民的意見是，地方的建設市府在推動會全力配合，但是長江街是街道不是大馬路，有些路段二米、三米，都不足四米，現在很多鄉親在反應，當公車從站開出去的時候，住戶從樓上下來，面對的是大台車整個轉到轉角，心生恐懼，現在要帶小孩子出去、或上街買菜，心生恐懼，自從大型公車開始進來後，每一天都在提心吊膽。

謝祚敏指出，在今天討論後，業者有釋出善意，願意花台圍籬內縮讓這段道路拓寬，那希望業者能去城鄉局調資料，未來道路拓寬規劃是幾米配合內縮範圍，就不用再二次施工，讓鄉親走在長江街有一個安全感，另外，也增設反射鏡增加安全性，將對地方的衝擊降到最低。

公車 汐止

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