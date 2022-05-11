石門區鄰長捐社福專車 助銀髮長輩更好行

新生活社會福利發展促進會在石門區創立的銀髮俱樂部3.0，許多長輩都住在山區，往返據點不易，因此尖鹿鄰長謝坤樹以母親之名捐贈一輛社福專車，讓石門山區長輩要到尖鹿據點更輕鬆、平安。

尖鹿鄰長謝坤樹表示，新生活社會福利發展促進會深耕北海岸地區，照顧北海岸地區的長輩、婦女、兒少等族群，日前在尖鹿里設立銀髮俱樂部3.0，照顧石門的長輩，自己看了相當感動，如今自己行有餘力，也希望能夠與新生活一起照顧長輩們，特別選在充滿溫馨的光輝月，以媽媽的名義捐車，除了是要助據點的長輩更好行，也是要送給媽媽最不一樣的母親節禮物。

新北市長侯友宜說，石門尖鹿里鄰長謝坤樹以母親謝簡金治之名捐贈社福車一輛，能夠支援協助石門住在山區或是較偏遠的長輩，更輕鬆到銀髮俱樂部3.0石門尖鹿站，做活動與健康促進，還特別以母親的名義捐出，真的相當肯定鄰長老吾老及人之老的博愛精神。

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李表示，感謝在地鄰長的支持，現在據點中的長輩都能夠安全又順利持續參與最喜愛的健康促進活動，克服了交通不便的問題，讓長者平安出門、快樂回家。