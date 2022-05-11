基福公路2公里沒照明 地方憂夜間行車危險

基福公路全線通車已經好幾年，但在部分路段約有2公里還是沒有路燈，導致夜間行車視線不佳，恐有安全上的疑慮，今(11)日立委賴品妤服務處邀請各相關單位現場會勘，希望能盡快找經費來協助地方來裝設路燈，讓全線的道路安全都有保障。

台二丙雙溪段也就是基福公路，長約11.2公里的路段，讓民眾台北往返雙溪福隆都更快速方便，平日車流量就很大，不過基福公路全線通車已經多年，卻還有路段是沒有路燈的，因此每到夜間或是夜間下雨時行車視線就備受考驗。

魚行里里長曹拯民就說，當初基福公路開通之際，就有路燈照明需求的問題，公路總局當初分階段增設照明設備，但唯獨22-24k處，經過好幾年下來，路燈照明一直沒有下文，也讓地方擔憂夜間行車安全，尤其假日車流量一多，這裡又有轉彎處，沒有路燈照明真的很危險。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰說，基福公路全線就差這兩公里沒有路燈照明設備，會全力協助地方爭取建置，讓基福公路的道路安全更有保障。