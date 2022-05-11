貢寮國中圍牆成視線死角 市議員會勘求改善

貢寮國中正門的圍牆，緊臨著社區道路嵩陽街，本來道路就不寬，加上轉彎處有校園圍牆緊貼，容易造成視覺死角，常有車禍意外發生，今(11)日市議員林裔綺會勘，研議改善圍牆為通透性，開闊行車視野以保障用路人安全。

貢寮國中校長施敏雄說，有居民反映，在學校側邊的圍牆，在行車通行當中，因為道路路型設計再加上圍牆會擋住部分視線，造成嵩陽街行車常有車禍意外發生，因此希望在兼顧校園安全及用路人安全的情況下，將學校的圍牆來做改善。

貢寮區長鍾耀磊說，針對學校圍牆改善的部分，區公所已經有先概估經費給貢寮國中參考，之後再將計畫送往新北市教育局來核定，除了可以改善學校老舊圍牆，也可以將嵩陽街長年來的道路安全一併改善。

市議員林裔綺也說，貢寮國中的圍牆因為會影響道路安全，因此會協助校方爭取圍牆改善經費，希望以通透式的圍牆來增加行車視線，以降低車禍意外的發生。